F1: Mercedes; Wolff "nessuna aspettativa ma stessa fame"

ROMA, 02 MAR - "Stabilire aspettative è sempre pericoloso e lo trovo difficile, anche perchè ci sono delle modifiche alle vetture che possono sembrare piccole, ma sono piuttosto impattanti sulle prestazioni. Quindi non possiamo basarci sui buoni risultati nel 2020, ma nel team vedo lo stesso fuoco, la stessa fame e la stessa passione di sempre". Lo ha detto il team principal della Mercedes, Toto Wolff, durante la presentazione on line della W12, la monoposto che cercherà di battere altri rercord per la scuderia anglo tedesca. "Questo scetticismo e questa fame - ha continuato Wolff -, ci motivano e ci entusiasmano ad ogni nuova stagione. Mi piace questo periodo dell'anno, quando ricalibriamo il nostro obiettivo e stabiliamo i traguardi da raggiungere. Può sembrare semplice, ma è dannatamente difficile, perchè possono accadere così tante cose e poi è molto facile e naturale abituarsi al successo e quindi non lottare così duramente per questo. Ma questa squadra non ha mostrato nulla di tutto ciò". "Il 2021 apporta modifiche alle normative, che potrebbero - ha ribadito Wolff -, oltre a limitare i costi. Poi c'è da lavorare sui grandi cambiamenti delle regole per il 2022. Siamo entusiasti di queste sfide". (ANSA).