Liga: la Real Sociedad frena il Real, 1-1 a Madrid

ROMA, 01 MAR - Una rete di Vinicius al 44' st salva il Real Madrid da una sconfitta in casa con la Real Sociedad, ma l'1-1 nel posticipo della Liga non aiuta i Blancos in vista del derby di domenica prossima con l'Atletico capolista, che resta distante cinque punti e con una partita da recuperare. Il pareggio interrompe la serie di cinque vittorie consecutive del Real Madrid e la rete di Portu per gli ospiti a inizio ripresa è stata la prima subita dai campioni in carica in cinque partite. La Real Sociedad, reduce a sua volta da tre vittorie in fila, resta quinta in classifica. (ANSA).