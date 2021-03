Barcellona: Bartomeu si avvale della facoltà non rispondere

ROMA, 01 MAR - L'ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, tuttora in stato di fermo nella stazione di polizia di Les Corts, e che doveva essere interrogato in merito alle accuse che lo riguardano nell'ambito dell'inchiesta 'Barcagate', ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Prima di lui, avevano fatto lo stesso gli altri due dirigenti arrestati, Gomez Ponti e Masferrer. Intanto la Polizia catalana, i 'Mossos', ha diffuso un comunicato in cui spiega di aver messo in atto "azioni relative all'indagine su presunti crimini patrimoniali e di ordine socio-economico". Dopo aver ringraziato il Barcellona, per "piena collaborazione", viene precisato che nell'indagine, che continua, sono coinvolte, oltre ai quattro fermati, altre cinque persone. (ANSA).