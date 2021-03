Tennis: Barty infortunata, "torno in campo a Miami"

DOHA, 01 MAR - Ashleigh Barty, n.1 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a rinunciare al torneo WTA di Dubai (7-13 marzo) a causa di un infortunio ad una gamba, e non riprenderà le competizioni fino alla fine di marzo a Miami, ha annunciato in un comunicato la giocatrice australiana. "Sfortunatamente, mi sono ritirata dal torneo di tennis di Dubai a causa di un infortunio alla gamba sinistra - ha fatto sapere - Non vedo l'ora di gareggiare di nuovo a Miami tra poche settimane", ha aggiunto. Barty, che si è già ritirata dal torneo di Doha, attualmente in corso fino a sabato, è la campionessa in carica del torneo della Florida che inizia il 23 marzo e termina il 4 aprile. (ANSA).