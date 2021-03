Giudice serie A: cinque giocatori squalificati

ROMA, 01 MAR - Sono cinque i giocatori squalificati dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri della 24/a giornata di campionato. Si tratta di Koulibaly del Napoli, Lykogiannis del Cagliari - entrambi erano stati espulsi per doppia ammonizione -, Barba del Benevento, De Roon dell'Atalanta e Larangeira del Bologna che erano in diffida. Tra le altre decisioni, è stata inflitta un'ammenda di 2.500 euro al tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, "per avere in alcune occasioni impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica". L'infrazione è stata rilevata dal collaboratore della Procura Federale. (ANSA).