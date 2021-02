Arbitri: Orsato 'prima' in tv,'un'occasione per tutti'

ROMA, 28 FEB - "Il presidente ha dato una grande occasione a tutti, sta a noi e a voi addetti ai lavori cogliere occasione e fare in modo che diventi una cosa usuale". L'arbitro Daniele Orsato, ospite di Novantesimo minuto, su Rai Due, 'inaugura' il nuovo corso voluto dal neo presidente degli arbitri, Alfredo Trentalange, con la presenza in tv di un direttore di gara poche ore dopo aver arbitrato. "Noi gli errori li facciamo e non ci siamo mai tirati indietro ad ammetterli - ha aggiunto - Miglioreremo cercando di commetterne sempre meno". (ANSA).