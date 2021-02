Orsato, presto donne arbitro anche in serie A

ROMA, 28 FEB - "Le ragazze ormai sono a livello dei maschi. La francese Frappart ne è l'esempio, in italia ci arriveremo, siamo in dirittura d'arrivo": così l'arbitro Daniele Orsato ospite di Novantesimo minuto. "Il gap fisico è ormai ai minimi termini, non credo dovremo aspettare molto per vedere una donna in serie A o in serie B. La Frappart è un grande esempio ed è un grande arbitro". (ANSA).