Omaggio a Tiger Woods, in campo vestititi di rosso e nero

ROMA, 28 FEB - Dal WGC al Puerto Rico Open fino al Gainbridge LPGA. Dalla Florida a Rio Grande, omaggio a Tiger Woods. Nel torneo del mini circuito mondiale come in quello del PGA Tour e del LPGA Tour. Tanti i big e le regine del golf che sono scesi in campo, per l'ultimo round delle due competizioni, con la maglietta rossa e i pantaloni (o la gonna, in campo femminile) neri, la rituale divisa di Woods durante l'atto conclusivo di ogni torneo giocato. E' questo il tributo dei campioni e dei tanti operatori del green al californiano, coinvolto in un grave incidente d'auto a Los Angeles. "For Tiger". Da Tony Finau a Tommy Fleetwood, da Annika Sorenstam a Jason Day. Le star del green, così come tanti operatori che lavorano dietro le quinte, hanno voluto dedicare un pensiero a "The Big Cat" che sta affrontando ora la sfida più difficile. (ANSA).