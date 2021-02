Genoa, Ballardini: "Turn-over? Ho diffidati e tanti impegni"

ROMA, 28 FEB - "Avevamo diversi giocatori diffidati, e con il turno infrasettimanale e tre partite in sette giorni devo tener conto che certi giocatori non riescono a reggere il ritmo". Cosi' Davide Ballardini motiva l'ampio turn over del suo Genoa, in casa dell'Inter. "Il derby di mercoledì? Ho tenuto conto degli impegni ravvicinati - ha aggiunto il tecnico dei rossoblù, a Sky - sono gli stessi giocatori a dirti che troppe partite ravvicinate per loro sono difficili. Detto questo, anche con la squadra che abbiamo schierato avremmo potuto fare meglio, contro un'Inter che in questo momento in campo e' padrona". (ANSA).