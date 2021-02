Bologna: Mihajlovic "quando giochi bene e vinci è il massimo"

ROMA, 27 FEB - "Giocare bene e vincere è il massimo. E farlo con una big come la Lazio ci regala grande fiducia per l'ultimo scorcio del campionato". Sinisa Mihajlovic si gode la crescita del suo Bologna, che batte per la prima volta in stagione una grande e mette assieme 5 punti in più rispetto al girone d'andata, dopo avere affrontato le stesse avversarie. "Non potevamo perdere. Quando ho visto il gol di Mbaye ho pensato che oggi non potevamo perdere", scherza il tecnico dei rossoblù, che si gode le prestazioni di seconde linee diventate protagoniste: "Non avevamo Tomiyasu, non potevo rischiare Dijks, Ibra e Lollo hanno fatto una grande prestazione". (ANSA).