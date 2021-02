Bundesliga: Lipsia risponde al Bayern, vince 3-2 in rimonta

ROMA, 27 FEB - Il Lipsia in serata ha risposto con una vittoria rocambolesca al trionfo pomeridiano del Bayern Monaco, superando per 3-2 proprio all'ultimo respiro il Borussia Moenchengladbach che, prima di soccombere, ha rischiato seriamente di vincere. Sul terreno della Red Bull Arena è finita 3-2, con gli ospiti allenati da Marco Rose avanti di due gol grazie a Hofmann e Thuram Jr. Nella ripresa la riscossa del Lipsia, che ha accorciato con Nkunku, poi ha pareggiato con Poulsen, su passaggio di Dani Olmo, infine - ben oltre il 90' - ha vinto grazie alla rete di Sorloth. In classifica la compagine di Julian Nagelsmann sale a 50 punti e torna a -2 dal Bayern, oggi vittorioso in casa contro il Colonia. (ANSA).