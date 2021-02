Calcio: Udinese; Gotti, domani mi aspetto gara equilibrata

UDINE, 27 FEB - "Mi aspetto una gara accorta ed estremamente equilibrata ma tutte e due queste squadre sanno giocare e sanno approfittare dei vantaggi loro concessi": lo ha affermato l'allenatore dell'Udinese Luca Gotti alle telecamere di Udinese Tv alla vigilia del match con la Fiorentina. "Dentro la nostra testa c'è sempre la prospettiva di migliorare - ha aggiunto -. Poi, fatalmente, questo campionato per noi è stato un susseguirsi di eventi, defezioni, piccoli o grandi infortuni che ci tolgono giocatori e rallentano il loro avvicinarsi alla miglior condizione. Purtroppo l'Udinese non è riuscita ad avvicinarsi alle grandi potenzialità della rosa messa a disposizione dalla società. Domani saremo in pochi ma sono sicuro che gli 11 che partiranno dall'inizio saranno carichi. È un'opportunità per i giocatori che hanno giocato meno". Gotti ha fatto capire che nella formazione titolare ci potrebbe essere spazio per Makengo e Molina, mentre Deulofeu e Ouwejan non saranno disponibili. Finale sui tifosi, che si sono presentati alla rifinitura: "Sono venuti forse proprio per la cabala, visto che la volta scorsa contro il Verona ha portato bene. È sempre bello ritrovare l'atmosfera un po' da stadio anche se per poco tempo". (ANSA).