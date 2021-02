Barca a galla, Dembelé e Messi condannano il Siviglia

ROMA, 27 FEB - Un gol per tempo del francese Ousmane Dembelé e del solito Leo Messi regalano al Barcellona una vittoria che pesa una tonnellata sul terreno dello stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia. La sfida fra andalusi e catalani finisce 2-0 a favore della squadra di Ronald Koeman che passa dopo 29' grazie a Dembelé, servito da Messi che, a sua volta, al 40' della ripresa, suggella il successo sulla compagine di Julen Lopetegui. Il siviglia resta al quarto posto nella classifica della Liga, con 48 punti dopo 24 delle 25 partite disputat; i blaugrana, invece, scavalcano il Real Madrid al secondo posto e toccano quota 53 punti, portandosi a -2 dall'Atletico Madrid capolista. Le due squadre della capitale spagnola, tuttavia, devono ancora scendere in campo: lo faranno domani, rispettivamente contro il Villarreal (l'Atletico, in trasferta, alle 21) e la Real Sociedad (il Real, in casa, alla stessa ora). I 'blancos' adesso sono terzi, ma a -1 dai rivali di Catalogna. (ANSA).