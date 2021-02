Bundesliga: Bayern Monaco forza cinque, Lewandowski ne fa due

ROMA, 27 FEB - Quattro gol alla Lazio martedì in Champions, cinque oggi al Colonia in Bundesliga. Il Bayern Monaco è una macchina da guerra e passa con grande armonia da una vittoria all'altra, confermandosi la squadra da battere. La formazione di Hans-Dieter Flick, sul terreno amico dell'Allianz Arena, ha strapazzato i rivali guidati da Markus Gisdol, raggiungendo quota 52 punti (dopo 23 partite) e facendo sprofondare i rivali del Lipsia a -5 anche se la squadra dell'ex Germania Est scendera' in campo alle 18,30 in casa contro il Borussia Moenchengladbach. Il festival del gol dei bavaresi oggi è stato aperto da Choupo Moting, mentre il solito Lewandowski ha firmato il bis, permettendo ai campioni del mondo e d'Europa per club di chiudere il primo tempo sul 2-0. Dopo il gol della bandiera di Skhiri per gli ospiti, ancora Lewandowski ha permesso al Bayern di allungare, poi sono arrivati il poker e la cinquina di Gnabry. Si è rivisto in campo anche Thomas Mueller. Nelle altre partite, successo del Borussia Dortmund (3-0) in casa sull'Arminia Bielefeld, con Dahoud, Sancho e Reinier in gol. Hanno vinto anche il Wolfsburg (2-0) sull'Hertha Berlino e lo Stoccarda (5-1) contro lo Schalke 04. (ANSA).