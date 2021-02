City non-stop, 2-1 al West Ham e 20/o successo

ROMA, 27 FEB - Il Manchester City è una macchina che sa costruire solo vittorie, in ogni competizione. Oggi la formazione di Pep Guardiola ha conquistato il 20/o successo consecutivo (in ogni torneo), battendo in casa il West Ham United per 2-1. Dopo il gol alla mezz'ora di gioco, firmato da Ruben Dias, i 'martelli' londinesi sono pervenuti al pareggio prima dello scadere del primo tempo con Antonio, che ha superato il portiere brasliano Ederson al 43'. Nella ripresa Stones ha ripristinato le gerarchie, proiettando i 'citinzens' a quota 62 punti nella classifica della Prmeier League (in 26 partite), ossia a +13 sui 'cugini' del Manchester United, che saranno in campo domani a Stamford Bridge contro il Chelsea (alle 17,30). Sempre domani, ma alle 20,15, toccherà al Liverpool sul terreno dello Sheffield United. Il Leicester, appena eliminato a sorpresa dall'Europa League e terzo in classifica, sempre domani, alle 13 ospiterà l'Arsenal, che invece in Europa c'è rimasto. (ANSA).