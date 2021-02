Calcio: Inter; niente conferenza stampa per Conte

MILANO, 27 FEB - Niente conferenza stampa della vigilia per il tecnico dell'Inter Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro non parlerà ai giornalisti prima della sfida contro il Genoa di domani alle 15 a San Siro. Dopo le positività emerse nella dirigenza (tra cui l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio), la squadra si trova in isolamento fiduciario, aspettando di svolgere nuovi tamponi dopo quelli che ieri hanno dato risultato negativo per tutti. (ANSA).