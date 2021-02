Vela: aperte le iscrizioni alla Maxi Yacht Rolex Cup

ROMA, 26 FEB - È stato pubblicato il bando di regata della 31/a Maxi Yacht Rolex Cup di vela. La manifestazione, organizzata dallo Yacht Costa Smeralda, con il supporto dell'International Maxi Association, si disputerà dal 5 all'11 settembre prossimi, con una sola pausa: il 9 settembre, giorno di riposo. L'evoluzione della pandemia sarà costantemente monitorata, in modo da poter definire un programma volto ad assicurare la massima sicurezza per tutti i partecipanti. Come per le altre regate del calendario, in caso di cancellazione dell'evento, verrà rimborsata l'intera quota di iscrizione. Tra i vari accorgimenti legati alla pandemia, anche quest'anno rientra la possibilità di partecipare con un equipaggio ridotto. Le iscrizioni alla Maxi Yacht Rolex Cup 2021 resteranno aperte fino al 30 luglio. (ANSA).