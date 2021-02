Allo stadio Olimpico sfida di vertice fra Roma e Milan

ROMA, 26 FEB - Per il Milan domenica arriva un match difficile, all'Olimpico contro la Roma. La squadra di Fonseca finora ha raccolto pochissimo contro le grandi del campionato, ma per i trader di Snai si presenta da favorita, anche se la forbice delle quote non è molto ampia: il successo giallorosso è a 2,30, contro il '2' a 3 volte la posta. Se dovesse uscire una X, è data a 3,40, ma difficilmente si tratterebbe di uno 0-0, che infatti vola ad alta quota: 14. Decisamente più probabile l'1-1, a 6,75, mentre il 2-2 vale 11 e un 3-3-bis è offerto a 33. Favorevole alla Roma il precedente relativo all'ultima sfida giocata all'Olimpico: finì 2-1 per i giallorossi. L'identico punteggio è a 9,75. L'Inter vincente contro il Genoa è a quota bassissima: 1,20. Alto il pareggio, a 6,50, mentre il '2' genoano è a 14. Fra i match del sabato c'è un Verona-Juventus: un anno fa, la visita dei bianconeri al Bentegodi coincise con una sconfitta firmata nel finale su rigore da Pazzini. Il pronostico Snai è tuttavia nettamente bianconero, con il '2' a 1,57 e il successo degli scaligeri a 5,75. Tra le altre, Napoli da '1' (1,40) nel derby contro il Benevento (7,25), mentre la Lazio, impegnata a smaltire l'incubo Bayern, giocherà da favorita (2,00) sul campo del Bologna (3,55). Il Parma, in casa dello Spezia, ha una delle ultime possibilità di raddrizzare la rotta: la squadra di D'Aversa, però, partirà sfavorita contro quella di Italiano (3,15 contro 2,35). Favorevole, invece, il pronostico per il Cagliari (2,15), impegnato a Crotone (3,20) in un altro match-salvezza. Nettamente avanti l'Atalanta (1,65) a Marassi contro la Samp (4,75), a rischio la Fiorentina (3,10) in casa dell'Udinese (2,50). (ANSA).