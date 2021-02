Ciclismo, UAE Tour: Bennett brucia Viviani allo sprint

ROMA, 26 FEB - Sam Bennett ha vinto la 6/a e penultima tappa del 3/o UAE Tour di ciclismo, l'unica corsa del circuito World Tour dell'Uci che si disputa quest'anno in Medio Oriente, disputata a Dubai e conclusa nella zona di Palm Jumeirah, dopo 165 chilometri. L'irlandese della Deceuninck-Quick Step, con il tempo di 3h32'23", ha preceduto sul traguardo Elia Viviani, secondo, e il tedesco Pascal Ackermann, terzo. Quinto il colombiano Fernando Gaviria e sesto Giacomo Nizzolo. Induce all'ottimismo la grande prova di Viviani, anche in chiave olimpica, dopo i problemi fisici che hanno contrassegnato l'inizio della sua stagione agonistica. Per il veneto una grossa boccata d'ossigeno. In vetta alla classifica generale della corsa emiratina è rimasto tutto invariato, con lo sloveno Tadej Pogacar - vincitore del Tour de France 2020 - sempre leader con il tmepo di 20h41'49" e un vantaggio di 45" sull'inglese Adam Yates; il portoghese Joao Almeida è terzo a 1'12", mentre il siciliano Damiano Caruso occupa il settimo posto con un ritardo di 2'49". (ANSA).