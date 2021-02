La star NFL Marshall protagonista del webinar di Technogym

ROMA, 26 FEB - Technogym annuncia che protagonista del prossimo WEBINAR "TECHNOGYM TALK" sarà la star americana della NFL Brandon Marshall: il campione tratterà il tema dal titolo "Il Mindset dei Campioni per lo sport e la vita". I TECHNOGYM TALK sono un ciclo di webinar esclusivi gestiti da esperti nel mondo della salute, del fitness e dello sport creati per condividere le loro conoscenze ed esperienze. Durante il Technogym Talk, che si terrà il primo marzo 2021, Brandon Marshall racconterà come la sua esperienza di 12 anni nella NFL All Pro, gli abbiano permesso di avere successo sul campo superando le sfide ogni giocatore della NFL deve affrontare. Inoltre, Brandon discuterà di come quella stessa mentalità funzioni a suo vantaggio ogni giorno anche nel mondo del business. Per registrasi al webinar - Lunedì primo Marzo 2021 - ore 18.00 per registrarsi: https://www.technogym.com/land/en-int/an-all-pro-mindset-to-spor t-and-life/. (ANSA).