Europa League: 1-1 con Stella Rossa, Milan agli ottavi

ROMA, 25 FEB - Il Milan si è qualificato per gli ottavi di finale di Europa League. Nel ritorno dei sedicesimi di finale, giocato a Milano, i rossoneri hanno pareggiato 1-1 con la Stella Rossa di Belgrado. All'andata era finita 2-2. Rossoneri avanti grazie ad un calcio di rigore trasformato da Kessié al 9'. Al 24' arriva il pari dei serbi realizzato da Ben Nabouhane. Nella ripresa la Stella Rossa ha giocato in 10 per l'espulsione di Gubeljic. (ANSA).