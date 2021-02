Europa League: 2-1 al Granada non basta, Napoli eliminato

ROMA, 25 FEB - Il Napoli è stato eliminato ai sedicesimi di finale di Europa League. Ai partenopei non è bastato vincere 2-1 contro il Granada nella gara di ritorno: all'andata gli spagnoli avevano vinto 2-0 e si qualificano per gli ottavi. Partenopei subito in vantaggio dopo appena 3' con un gol di Zielinski, al 25' il pari degli spagnoli con Montoro. Nella ripresa il Napoli va nuovamente in vantaggio con Fabian Ruiz, ma non basta. (ANSA).