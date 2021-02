Ippica: alle Capanelle ultimo appuntamento 'invernale'

ROMA, 25 FEB - Ultimo venerdì invernale a Capannelle interamente sulla pista 'all weather'. Fra sette giorni, venerdì 5 marzo, inizierà la primavera romana del galoppo e si tornerà a correre sull'erba, anche di domenica. Intanto, in quest'ultimo pomeriggio sul dirt, grande partecipazione, sfiorati 12 cavalli di media per ogni corsa. Sarebbero stati anche di più se non si fosse dovuto procedere ad alcune esclusioni per abbondanza. Finale con cinque handicap e una super. Distanze varie dai 1200 ai 2300. Nel Premio Vichy, seconda Tris, corsa per 4 anni sul miglio, 13 partenti al via e massima attenzione per Ferro e Foco, Chains Breaker, Harbour Point, Curandero, Spygate, Boxing, Sopran Drusilla, Zona D'ombra, Cupido Dormiente. Altre corse da non perdere: il Premio Maisons-Laffitte, perizia sui 1.200 capeggiata dal beniamino Morgan Blond; e il Premio Longchamp, ancora seconda Tris, sedici al via con Atto Finale, General Lilbourne, Raddan, Sarban, Zacca Strada, Triticum Vulgare, tra i favoriti. Infine la super vendere, Premio Deauville, sempre sul miglio con gli ottimi Ballot Box, Change of Moon, Halo's Power, Infinity Focus e Porto Blanco. L'inizio è fissato alle 13,15. Sabato toccherà al trotto. Ultimo convegno di febbraio alle Capannelle. In programma sette corse tra le quali spicca una bella prova a inseguimento sul doppio km con cavalli di cinque diverse categorie suddivisi su tre nastri, scelta anche come seconda Tris del palinsesto ippico nazionale. Quattro i soggetti di Categoria F che si avvieranno allo start, sei quelli delle Categorie E e D penalizzati di 20 mt., i soli Alouette e Umberto Axe hanno accettato di rendere doppia penalità tra i concorrenti delle Categorie B e C. Pronostico da assegnare al ben situato Zarevic Blessed, specialista dello schema, che potrebbe emergere dal secondo nastro e può essere preferito ai due estremi penalizzati e al compagno di nastro Roger Waters. Allo start il migliore appare Vai Orazio. Inizio alle 13,30, prossimo appuntamento con le corse al trotto mercoledì 3 marzo, mese in cui sono previsti nove convegni di trotto, sempre nei pomeriggi di mercoledì e sabato. (ANSA).