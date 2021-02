Scherma, Scarso: "Confederazione europea è in orbita russa"

ROMA, 25 FEB - "Credo che l'Italia abbia il dovere di esercitare il ruolo che le viene riconosciuto in tutto il mondo. La Confederazione europea è andata a finire nell'orbita russa, così come quella americana. C'è il dovere del mondo occidentale di dare un contributo al sistema internazionale. Non dico per contrastare, ma io intanto ho avanzato la mia candidatura alla Confederazione europea scherma (Efc) per capire se l'Europa occidentale vuole ricoprire un ruolo più attivo". Lo ha annunciato il presidente uscente della Federscherma Giorgio Scarso, alla conferenza stampa di bilancio dei 16 anni di mandato alla Fis. "Senza dimenticare che l'Italia è l'unica confederazione con tutti i membri eletti di ogni Federazione - ha aggiunto Scarso - i nostri rappresentanti sono molto apprezzati. Certo, spetterà al nuovo consiglio a decidere chi sarà il nuovo candidato, ma l'Italia ha il dovere di porre delle alternative". Dalle parole di commiato di Scarso emerge grande critica anche nei confronti della gestione di Alisher Usmanov, in seno alla Federazione internazionale scherma: "La percezione internazionale che ha fa un po' a cazzotti con una gestione aperta e democratica. Siamo passati dalla padella alla brace, utile per un processo di crescita ma contributi quasi a dopare il nostro mondo. Siamo stati in un rapporto di amore-odio ma poca condivisione di affrontare questa tematica. Sono stato anche oggetto di un contenzioso perché dissi che 'il doping economico è peggio del doping chimico', ma Usmanov non l'ha letta allo stesso modo. Spero di poter dare ancora un contributo in tal senso". (ANSA).