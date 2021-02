Ciclismo, UAE Tour: 5/a tappa a Vingegaard, Pogacar è leader

ROMA, 25 FEB - Jonas Vingegaard ha vinto la 5/a tappa del 3/o UAE Tour di ciclismo, l'unica gara del circuito World Tour dell'Uci che si disputa quest'anno in Medio Oriente. Il danese si è imposto sul tracciato che collega Fujairah Marine Club a Jebel Jais ed è lungo 170 chilometri, superando ai -300 metri il kazako Alexey Lutsenko e precedendo all'arrivo lo sloveno Matej Pogacar, secondo, oltre all'inglese Adam Yates, terzo. Nella frazione odierna si è visto anche Vincenzo Nibali che, ai -3 km, ha provato ad attaccare ed è rimasto da solo in vetta per circa 1.500 metri, prima di essere ripreso dal portoghese Joao Almeida, quindi dal resto del gruppo. Pogacar, vincitore del Tour de France 2020, resta al comando della classifica generale, con 45" proprio su Yates. Primo degli italiani Damiano Caruso, che è settimo con un ritardo di 2'49" dalla vetta; Mattia Cattaneo è invece ottavo a 4'03". Domani è in programma la 6/a e penultima tappa dell'UAE Tour, da Deira Island a Palm Jumeirah, su un percorso di 165 chilometri e un arrivo adatto ai velocisti. (ANSA).