Calcio: Atalanta; Freuler, chiedo scusa a squadra e tifosi

BERGAMO, 25 FEB - "Voglio chiedere scusa". All'indomani della sconfitta di misura col Real Madrid nell'ottavo di andata di Champions League a Bergamo, partita condizionata dalla sua espulsione dopo nemmeno 18 minuti, Remo Freuler si rammarica per l'accaduto attraverso un post sul proprio profilo Instagram. "C'è poco da dire. Mi dispiace tantissimo e voglio chiedere scusa alla squadra, ai tifosi e a tutti gli atalantini. Dell'episodio non voglio parlare", si legge. Il centrocampista svizzero è stato espulso dall'arbitro Stieler per un intervento da dietro su Mendy, sovrappostosi a Vinicius, considerato fallo su chiara occasione da gol, suscitando le proteste anche dell'allenatore Gasperini che ha parlato di "contrasto e non di fallo", per la posizione defilata del madridista rispetto alla porta e per la presenza di Romero come ultimo difensore. "Siamo ancora vivi grazie ai ragazzi che hanno fatto una partitone ieri in 10. Sono sicuro che a Madrid faremo una grandissima partita", scrive ancora Freuler. Che conclude col motto diventato famoso durante la pandemia a Bergamo: "Mola mìa", non mollare, in dialetto bergamasco. (ANSA).