Basket: Nba; Utah abbatte Lakers, Gallinari show con Hawks

ROMA, 25 FEB - Il pesante ko dei Lakers con Utah Jazz e la strepitosa prova di Danilo Gallinari con gli Hawks sono le note principali del turno di questa notte in Nba. I campioni in carica sono stati abbattuti dalla furia della capolista a ovest, Utah Jazz, con un pesante 114-89. Per i Lakers è la quarta sconfitta consecutiva. Serata di gran livello per Gallinari che ha trascinato Atlanta al largo successo contro Boston per 127-112. Il campione azzurro, finora un pò in ombra e spesso partito dalla panchina, stanotte ha mostrato tutto il suo talento, firmando ben 38 punti (con 6 rimbalzi e 2 assist) . Nelle altre gare, da segnalare la vittoria di Oklahoma sugli Spurs per 102-99, mattatore della gara è stato Shai Gilgeous-Alexander autore di 42 punti. Ancora un ko per i Rockets, stavolta battuti dai Cavs per 112-96. Chicago ha superato Minnesota 133-126, grazie anche ai 35 punti di Zach LaVine. Conferma il suo buon periodo (quarta vittoria di fila) Miami Heat, a spese dei Raptors battuti 116-108. Infine vittoria degli Hornets sui Suns 124-121. In classifica a est al comando c'è sempre Philadelphia, seguita dai Nets; a ovest Utah Jazz è in fuga, seguita dai Clippers