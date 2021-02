Champions: Toloi "dura col Real, in 10 ancora di più"

ROMA, 24 FEB - "Giocare contro il Real è difficile, in 10 ancora di più. Il rosso non c'era, ma abbiamo fatto una bella partita e siamo vivi, abbiamo visto che possiamo giocare alla pari con loro". Intervistato da Sky, Toloi ha letto così la partita dell'Atalanta contro gli spagnoli, persa 0-1 e giocata per 75' in 10 per l'espulsione di Freuler. "C'è la consapevolezza che siamo comunque una squadra forte, che può giocare alla pari con chiunque. Ora cosa dobbiamo fare? Andare a vincere in casa del Real" ha concluso il giocatore dell'Atalanta. "Fatico a dare un giudizio su una partita così - ha detto Muriel - Nello spogliatoio c'era la sensazione di aver subito un'ingiustizia". Sui sui piedi l'occasione migliore dell'Atalanta, che il colombiano ha però sbagliato: "Quando devi correre tanto, finisci che il cervello ha poco ossigeno e restare lucidi diventa più difficile". (ANSA).