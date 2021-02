Sci: cdm; 1/a prova libere val di Fassa a Lie e Delago 4/a

VAL DI FASSA (TRENTO), 24 FEB - La norvegese Kajsa Lie in 1.25.14 è stata la più veloce nella prima prova cronometrata in vista delle due discese di cdm in programma in val di Fassa venerdì e sabato seguite domenica da un superG. Secondo tempo per la statunitense Breezy Johnson con un ritardo di 41 centesimi e terzo per la Svizzera Lara Gut- Behrami (+46). Per L'Italia la migliore è stata Nadia Delago, 4/a con un ritardo di 61 centestimi. Più indietro dalla 17/a alla 19 /a posizione ci sono Irene Curtoni, Federica Brignone e Marta Bassino. Con queste gare - recupero di due cancellate in Cina ed una a Garmisch - la Val di Fassa entra per la prima volta con la tecnica pista La Volata di Passo San Pellegrino nel circuito di coppa del mondo. Per quanto riguarda le due discese tratta della 6/ e della 7/a delle otto stagionali: saranno così molto importanti se non decisive per la vittoria della coppa di disciplina la cui classifica è guidata dall'infortunata azzurra Sofia Goggia (un secondo e quattro primi posti in cinque gare) con ben 480 punti. La inseguono l'americana Breezy Jonhson con 285, la svizzera Corinne Suter con 270 e la ceca Ester Ledecka con 206. Per quanto riguarda il superG sarà il sesto dei sette stagionali. L'elvetica Lara Gut-Behrami, fresca campionessa del mondo, ha ormai 445 punti contro il 250 della connazionale Suter. Domani seconda ed ultima prova. (ANSA).