Un turno di squalifica a Gasperini e Filippo Inzaghi

ROMA, 23 FEB - Il giudice sportivo della Serie, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 4/a giornata di ritorno del campionato di calcio, ha squalificato per una giornata e inflitto un'ammenda di 15 mila euro a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, per avere "al 25' pt, contestando una decisione arbitrale, rivolto al IV uomo, espressioni irriguardose; per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa". Una giornata di squalifica anche a Filippo Inzaghi, per doppia ammonizione. Fra i calciatori espulsi, un turno di stop a Kamil Glik (Benevento) e Aaron Hickey (Bologna). Fra i calciatori non espulsi squalificati per una giornata Mattia Bani e Gaston Duarte Brugman (Parma), Luiz Danilo da Silva (Juventus), Berat Dijmsiti (Atalanta), Gonzalo Escalante (Lazio), Achraf Mouh Hakimi (Inter), Maximil Roberto Pereyra e Romeo Marvin Zeegelaar (Udinese), Adrien Sebastie Perruchet da Silva (Sampdoria). (ANSA).