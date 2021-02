Casasco a Sport e Salute "sul tema serve confronto con Fmsi"

ROMA, 22 FEB - Criticità nei rapporti tra Sport e Salute e la Federazione Medico Sportiva italiana. A portare alla presa di posizione della FMSI - apprende l'ANSA - è stato l'ultimo avviso di manifestazione d'interesse pubblicato proprio dalla società che ha messo a disposizione 500mila euro come "risorse reperite e destinate alla realizzazione di un piano che mira a garantire il diritto allo sport di base per tutti, promuovendo stili di vita corretti e salutari". Casasco oggi ha incontrato il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, sui bandi promossi da Sport e Salute, un colloquio dai toni critici. "Ho letto i contenuti di questa iniziativa - spiega Maurizio Casasco, n.1 della Fmsi - e ho espresso al presidente Cozzoli l'assenza di interlocuzione preventiva, in quanto il tema salute non può prescindere dal ruolo istituzionale che la FMSI svolge da sempre. La Federazione Medico Sportiva è la sola accreditata dal Ministero della Salute quale Società Scientifica nel settore della Medicina dello Sport e riconosce un posto di rilievo all'attività didattica e formativa nell'ambito della divulgazione scientifica e dell'educazione sanitaria". E quale è stata la sua proposta al presidente Cozzoli? "Non sono voluto neanche entrare nel merito dell'avviso pubblicato e su chi abbia prestato consulenza scientifica per lo stesso - ha sottolineato Casasco - Quando Sport e Salute vorrà sviluppare progetti che attengono alla salute degli individui attraverso la pratica sportiva, la FMSI sarà disponibile ad una collaborazione, che però riconosca il suo ruolo istituzionale". (ANSA).