Cortina:Brignone "grande delusione per me,momento difficile"

ROMA, 22 FEB - "Due foto che rappresentano bene i miei mondiali! La sciata c'era e nonostante quello niente mi è venuto! È stata una grande delusione e per me è davvero un momento difficile, avevo e avevate tante aspettative e non sono riuscita a rispettarle". Federica Brignone sfoga tutta la sua delusione per i mancati risultati ai mondiali di sci di Cortina che si sono conclusi ieri. Per la campionessa azzurra una rassegna da dimenticare ed è la stessa sciatrice figlia d'arte a sottolinearlo in un post su Instagram corredato da foto in pista. "Ti alleni anni, fai tanti sacrifici ma non sempre va come vorresti - scrive Brignone -. Quindi, ancora di più in questo momento devo lavorare sodo per fare un bel finale di stagione. Grazie comunque @cortina2021 per delle piste e panorami stupendi, per avermi regalato tensioni ed emozioni che non provavo da tempo. Un grazie di cuore alle persone che mi sono vicine in questi momenti davvero non facili e riescono a regalarmi un sorriso". (ANSA).