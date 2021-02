Champions: emergenza Real, Benzema non recupera per l'Atalanta

ROMA, 22 FEB - E' un Real Madrid in grande emergenza, quello che si presenta alla sfida d'andata degli ottavi di Champions contro l'Atalanta, a Bergamo (mercoledì alle 21). L'allenatore Zinedine Zidane, dopo l'allenamento odierno, ha fatto la conta degli assenti e constatato il mancato recupero dell'attaccante Karim Benzema, eventualità che peraltro si temeva in casa degli spagnoli. I vari Hazard, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Militao e appunto Benzema non saranno dunque della partita. Out anche big del calibro del capitano Sergio Ramos, di Marcelo e Carvajal. L'Atalanta spera. (ANSA).