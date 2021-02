Calcio: derby di Milano, è record di ascolti su DAZN

ROMA, 22 FEB - Il Derby di Milano di ieri è stato un grande evento non solo dal punto di vista sportivo, per il calibro delle squadre e dei campioni che si sono affrontati in uno stadio San Siro, ma anche per l'entusiasmo dei fan che hanno seguito la partita su DAZN. In occasione di Milan-Inter è stato superato anche il precedente record appartenuto sempre alle squadre milanesi (Milan vs Inter del 21 settembre 2019 fece segnare un ascolto di 1.6M di spettatori): la partita di domenica ha avuto infatti un record di audience di 2.2M di cui oltre il 50% solo su DAZN OTT. Nel corso di tutta la partita, inoltre, è stata rilevata un'ottima performance della piattaforma con indice di rebuffering inferiore alle media abituale, dimostrando un costante miglioramento. (ANSA).