C.America, New Zealand a Luna Rossa: "Ora sappiamo chi battere"

ROMA, 22 FEB - La finale della 36/a America's Cup di vela, fra Luna Rossa - che ha vinto la selezione degli sfidanti - e New Zealand, viene definita dal 'defender' come "un ritorno al futuro". Il team 'kiwi', attraverso una nota ufficiale, si "congratula con Luna Rossa per la clamorosa vittoria nella finale della Prada Cup contro Ineos UK". "Non vediamo l'ora di disputare la rivincita dall'America's Cup del 2000, che venne messa in palio sempre ad Auckland, 21 anni fa", aggiungono i padroni di casa. "Abbiamo aspettato e guardato ciascuno dei challengers negli ultimi anni e adesso finalmente sappiamo contro chi dovremo misurarci e chi dovremo battere per difendere con successo l'America's Cup". (ANSA).