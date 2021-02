Golf: Woods, "spero di rientrare per il Masters"

ROMA, 22 FEB - "Se tornerò per il The Masters? Lo spero". Dopo la quinta operazione alla schiena Tiger Woods ha parlato per la prima volta pubblicamente durante il quarto e ultimo giro del The Genesis Invitational, torneo del PGA Tour di cui è ambasciatore. "Mi sento bene - ha spiegato da Pacific Palisades il campione americano - e l'augurio è davvero quello di tornare presto a giocare. A breve dovrò sottopormi a una nuova risonanza magnetica che mi dirà quando potrò tornare ad allenarmi con regolarità". Il californiano punta a tornare protagonista al The Masters, in programma ad Augusta (Georgia) da giovedì 8 a domenica 11 aprile. Lì dove ha conquistato la sua quinta "Green Jacket" e l'ultima impresa di una carriera show, "The Big Cat" sogna di rientrare in campo dopo l'ennesimo stop dovuto a problemi alla schiena. Lo scorso gennaio Tiger è stato infatti sottoposto a una procedura di microdiscectomia per la rimozione di un frammento di disco pressurizzato che stava intaccando un nervo. (ANSA).