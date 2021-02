Calcio: Francia; Psg ko in casa, il Monaco vince 2-0

ROMA, 21 FEB - Il trionfo a Barcellona in Champions League non porta bene al Paris Saint Germain, che nella 26/a giornata di Ligue 1 viene battuto 2-0 in casa dal Monaco e perde terreno sulla capolista Lille, che vince 4-1 a Lorient. Ora i campioni sono terzi, a quattro lunghezze dal Lille e a una dal Lione, che li ha scavalcati con la vittoria ottenuta venerdì a Brest. Il bomber Kylian Mbappe, tre volte a segno al Camp Nou, è stato annullato dalla difesa del suo ex club, andato in un gol nel primo tempo con Diop e nella ripresa con Maripan. Con la vittoria, il Monaco si porta a due soli punti dal Psg, ma alle loro spalle resta lontano il Lens, staccato di una decina di lunghezze. (ANSA).