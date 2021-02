Serie A: Benevento-Roma 0-0

ROMA, 21 FEB - Benevento e Roma pareggiano 0-0 in un posticipo della 23/a giornata di Serie A, giocato al 'Vigorito'. I giallorossi, pur giocando in superiorità numerica oltre 30' della ripresa per l'espulsione di Glik, non riescono a superare il muro organizzato da Pippo Inzaghi, ma col punto incassato mantengono il terzo posto a -9 dall'Inter capolista e a -5 dal Milan. Il Benevento sale a quota 25, a +10 dalla zona retrocessione. (ANSA).