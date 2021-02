Calcio: Germania; Lipsia batte Hertha e avvicina il Bayern

ROMA, 21 FEB - Il Lipsia vince a Berlino in casa dell'Hertha, come da pronostico, e sale a -2 dalla vetta della Bundesliga grazie alla sconfitta di ieri del Bayern Monaco a Francoforte. La squadra di Julian Nagelsmann, sconfitta in Champions tre giorni fa dal Liverpool, si impone 3-0 grazie alle reti di Sabitzer nel primo tempo e di Mukiele e Orban nella ripresa, senza reazioni pericolose da parte dell'Hertha che schiera Sami Khedira e Krzysztof Piatek. Nell'altro incontro del pomeriggio, Augusta e Bayer Leverkusen pareggiano 1-1, con gli ospiti in gol in pieno recupero col difensore del Burkina Faso, Tapsoba. Il Bayer, al secondo pareggio consecutivo, resta quinto in classifica ma la zona Champions è ora lontana cinque punti. (ANSA).