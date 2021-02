Inter: Conte, vittoria derby conferma crescita importante

ROMA, 21 FEB - "I complimenti vanno ai miei ragazzi, i veri protagonisti in campo di una prestazione di grande livello, in una partita eseguita alla perfezione". Antonio Conte si gode il successo del derby che spinge l'Inter a +4 in vetta alla classifica. "Abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi e quando negli scontri diretti riesci a battere le più forti - ha detto il tecnico nerazzurro a Dazn - l'autostima cresce. La vittoria di oggi conferma che c'è una crescita importante e i risultati ci aiutano. La dedica va anche ai tifosi perché l'accoglienza allo stadio è stata da brividi". (ANSA).