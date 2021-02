Biathlon: Mondiali; azzurri fuori dal podio in gare chiusura

ROMA, 21 FEB - Italia ancora fuori dal podio nelle prove dell'ultima giornata dei Mondiali di biahtlon, a Pokljuka (Slovenia). Nella massa start femminile, Lisa Vittozzi ha chiuso al quinto posto e Dorothea Wierer all'ottavo, mentre nella gara maschile settimo posto per Lukas Hofer, che era uscito dall'ultimo poligono in quarta posizione. Thomas Bormolini si è classificato 24/o. La sappadina Vittozzi ha sognato di entrare in zona medaglia fino all'ultimo poligono, da cui era uscita in seconda posizione, ma si è dovuta accontentare del piazzamento a causa di un calo sugli sci e della rimonta delle norvegesi Ingrevold Landmark Tandrevold, Tiril Echkoff e Marte Olsbu Roeiseland, giunte al traguardo nell'ordine alle spalle della medaglia d'oro, l'austriaca Lisa Therese Hauser. Tre errori hanno invece relegato all'ottavo posto Wierer, anche lei nelle posizioni di vertice per lunghi tratti della competizione. Nella mass start maschile l'oro è stato vinto dal norvegese Sturla Holm Laegreid, che ha preceduto il connazionale Johannes Dale e il francese Quentin Fillon Maillet. (ANSA).