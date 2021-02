Coppa America: Vascotto, "Luna Rossa 5-1? avremmo firmato "

ROMA, 20 FEB - "Cinque a uno è un risultato che avremmo sicuramente firmato alla vigilia" ha commentato Vaco Vascotto, il tattico di Luna Rossa dopo che nella terza giornata di regate l'imbarcazione italiana conduce con 4 lunghezze di distanza sulla barca britannica Ineos nella finale di Pada Cup. "È chiaro -ha aggiunto Vascotto- che nel momento in cui perdi l'ultima regata del giorno ti rimane un pelo di amaro in bocca, anche se possiamo vederla come un'opportunità per capire gli errori che abbiamo fatto e tornare in acqua domani più forti che mai. Siamo convinti che abbiamo tutte le carte per ben figurare, ci mancano due vittorie. Cercheremo di portare a casa questi due punti il prima possibile." (ANSA).