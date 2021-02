++ Tennis: Naomi Osaka vince il suo secondo Australian Open ++

ROMA, 20 FEB - Pronostico rispettato agli Australian Open di tennis, dove Naomi Osaka ha conquistato il titolo 2021 battendo in finale l'americana Jennifer Brady. Per la 23enne giapponese si tratta della seconda vittoria a Melbourne dopo quella del 2019 e del quarto Slam in carriera. In un match che non ha avuto storia, davanti al pubblico di Melbourne Park, Osaka si è affermata con il punteggio di 6-4 6-3 sull'avversaria, in appena un'ora e 17 minuti di gioco. La nuova regina di Melbourne grazie a questa vittoria sale dalla terza alla seconda posizione nella nuova classifica mondiale del tennis; in vetta c'è sempre l'australiana Ashley Barty (ANSA).