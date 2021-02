Coppa America: Luna Rossa sempre avanti, si porta sul 5-1

ROMA, 20 FEB - Tornano le regate nella Prada Cup, e Luna Rossa e Ineos si spartiscono i punti di giornata in palio. Nel mare di Auckland in Nuova Zelanda, dopo lo stop e le polemiche dei giorni scorsi legati alle misure anticovid e a un possibile lungo invio della competizione, oggi le due barche finaliste si sono nuovamente misurate nella terza giornata di regate, aggiudicandosene una per parte: Luna Rossa ha vinto gara -5, mentre Ineos ha conquistato il suo primo punto in gara -6. Il risultato parziale adesso è di 5-1 in favore dell'imbarcazione italiana, che è così a due sole lunghezze dalla vittoria del trofeo, che le darebbe anche il diritto a disputare la finale di Coppa America contro Team New Zealand, in programma dal 6 al 15 marzo prossimo. Le due imbarcazioni torneranno in mare domani per gara -7 e gara -8. (ANSA).