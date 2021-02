Cortina: domani speciale donne, Brignone guida le azzurre

CORTINA D'AMPEZZO, 19 FEB - Domani a Cortina penultima gara iridata con lo slalom speciale donne. L'americana Mikaela Shiffrin va a caccia di un nuovo podio e magari del settimo titolo mondiale. Dovrà vedersela soprattutto con la slovacca Petra Vhlova e con l'austriaca Katharina Liensberger, che è in forma eccellente. L'Italia - in una disciplina in cui ormai da anni non riesce rendere - manderà in pista Federica Brignone, Anita Gulli, Martina Peterlini ed Irene Curtoni. Quest'ultima ha ottenuto il miglior risultato stagionale per l'Italia con un ottavo posto a Levi (Finlandia), ad inizio stagione. Brignone invece ha detto che è proprio lo slalom speciale la disciplina in cui durante gli allenamenti sente di andare meglio. (ANSA).