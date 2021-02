Schwazer, Malagò: "Valutiamo sviluppi a tutti i livelli"

ROMA, 19 FEB - "Come ho sempre sostenuto, le sentenze non si commentano ma si rispettano. Devo dire che il Coni ha sempre seguito con discrezione e serietà questa vicenda e continuerà a farlo con attenzione e interesse monitorando e valutando possibili sviluppi a tutti i livelli, perché è un dovere per tutti i protagonisti di questa vicenda avere chiarezza e fugare ogni dubbio al fine di non lasciare ombre e sospetti di cui lo sport sicuramente non ha bisogno". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, interviene sulla vicenda di Alex Schwazer, dopo la decisione del Tribunale di Bolzano di archiviare il caso di doping del marciatore. (ANSA).