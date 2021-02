Serie A: gli occhi sono puntati sul derby di Milano

ROMA, 19 FEB - A San Siro va in scena un Derby della Madonnina che mette in palio una buona fetta di scudetto. Per gli esperti di Sisal Matchpoint è un derby incerto, ma l'Inter è favorita, a 2.00; il successo del Milan è a 3,70, il pari vale 3,60. In linea con il pronostico gli scommettitori, l'87% ha puntato sulla vittoria dei nerazzurri. La rete di Ibrahimovic è a 2,75, di poco più probabile quella di Lukaku, a 2.25. L'espulsione di Ibra si gioca a 12,00, sale a 20.00 il rosso per il belga. Il pronostico di Atalanta-Napoli pende nettamente dalla parte dei bergamaschi, avanti a 1.85, la vittoria dei partenopei viene data a 3,90, stessa quota per il pareggio. Gli scommettitori credono nella vittoria dell'Atalanta, l'87% ha scelto l'1, solo il 6% punta sul blitz degli ospiti. Muriel in gol viene dato a 2.25, nel Napoli in piena emergenza potrebbe ritrovare la rete Osimhen, marcatore a 3,50. La Roma andrà a Benevento e nel pronostico è nettamente avanti, a 1,57, contro il 5,50 per il successo dei campani, mentre il pareggio si gioca a 4,25. Sicuri gli scommettitori: 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria della Roma. La Lazio contro la Samp vuole riprendere il cammino, dopo lo stop contro l'Inter: ha il pronostico dalla sua, con la vittoria a 1,67, mentre il successo all'Olimpico dei blucerchiati sale a 5,00; a 4.00 il segno 'X'. Anche gli scommettitori dicono Lazio: 9 su 10 hanno puntato sul segno 1. (ANSA).