Vela: debutta The Ocean Race Europe, finale a Genova

GENOVA, 19 FEB - Genova non ospiterà solo The Grand Finale Ocean Race che è la tappa conclusiva del giro del mondo a vela in equipaggio 2022-23, ma anche la finale dell'edizione di debutto di The Ocean Race Europe nel prossimo giugno. Si tratta di un evento di primo piano per la vela oceanica nel 2021: "Genova avrà un posto centrale sul palcoscenico mondiale e potrà celebrare le sue tradizioni e ambizioni, oltre a candidarsi ulteriormente per un futuro di eventi internazionali. La nostra città punta a muoversi sempre più su questo piano globale", sottolinea il sindaco Marco Bucci. The Ocean Race Europe è riservata a imbarcazioni delle classi VO65 e IMOCA. La regata partirà da un porto della Bretagna, sulla costa atlantica francese, a fine maggio e sarà composta di diverse tappe, per concludersi poi a Genova. Le altre città sede di tappa saranno rese note l'una dopo l'altra. "Con The Ocean Race Europe realizzeremo il desiderio di molti: una regata fra città europee con atleti e fan che lavoreranno per raggiungere risultati sportivi e al contempo guideranno il cambiamento per un pianeta più sano", ha aggiunto il presidente della regata Richard Brisius. (ANSA).