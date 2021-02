Lega di Serie B insieme con Libera e contro le mafie

ROMA, 19 FEB - La Lega Serie B sposa il progetto di Libera contro le mafie. Dopo l'incontro dei giorni scorsi, avvenuto nella sede di Milano, il presidente della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, Mauro Balata, e quello dell'Associazione Libera, Don Luigi Ciotti, hanno concordato alcune iniziative in vista del 21 marzo, quando si celebrerà la XXVI giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sui campi della Serie B, in corrispondenza delle partite valide per la 30/a giornata, si svolgeranno alcune attività finalizzate all'iniziativa che si sommeranno a quelle di altri enti e associazioni sportive, come il Coni, anch'essi impegnati nel progetto. "Ricordo, conoscenza, impegno e legalità. E' importante testimoniare il valore e il significato delle migliaia di vittime della mafia - dice il presidente della Lega calcio di B, Mauro Balata - soprattutto in un momento dove le fragilità delle persone diventano terreno fertile per la malavita e la corruzione. La testimonianza del calcio, e in particolare della Serie B, con la sua portata mediatica, può fare molto. Un dovere esserci". Una giornata che verrà anticipata da un percorso di condivisione anche con gli addetti ai lavori della Serie B di una parte importante della storia del Paese, in modo da dare maggiore consapevolezza e contenuto alle celebrazioni del 21 marzo. (ANSA).