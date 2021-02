F1: svelata l'AlphaTauri 2021, team punta su Gasly e Tsunoda

ROMA, 19 FEB - Una nuova livrea opaca blu e bianca e rinnovati obiettivi per il 2021. La AlphaTauri ha svelato la AT02, la sua monoposto per il mondiale di formula 1 che partirà in Barhein a fine marzo: cornice della presentazione della nuova vettura è stato lo showroom della scuderia ex Toro Rosso a Salisburgo, in Austria, alla presenza della coppia di piloti, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, il ventenne esordiente che ha sosituito Daniil Kvyat e affiancherà il francese. E' la seconda monoposto a tirare su i veli dopo la McLaren. Dal suo debutto insieme al team nel 2017, Gasly ha guadagnato due podi in F1, inclusa la prima vittoria a Monza nel 2020: e ora prenderà le redini della squadra. "Come squadra, siamo riusciti a sfruttare l'esperienza maturata nei due anni precedenti. Sono sempre più affamato, quindi sono certo che potremo fare grandi cose anche nel 2021" le parole di Gasly. "La decisione di avere Pierre e Yuki nel 2021 è stata presa perché la filosofia della Scuderia AlphaTauri è ancora quella di dare l'opportunità ai giovani piloti del Red Bull Junior Programme di arrivare in F1 e di farli crescere. Per questo diamo a Yuki la possibilità di giocarsi le sue carte", ha spiegato il Team Principal, Franz Tost. La prossima monoposto che verrà svelata sarà l'Alfa Romeo Racing (Giovinazzi-Raikkonen) il 22 febbraio, il 26 invece è il giorno della Ferrari con Leclerc e Sainz. La Mercedes campione del mondo, con la confermata coppia Hamilton-Bottas, il 2 marzo. (ANSA).